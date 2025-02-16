Кейт Миддлтон уберегла детей от участия в древнем жестоком обряде королевской семьи

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Кейт Миддлтон проявила твёрдость в своём решении, запретив детям участвовать в древнем королевском обряде, который она считает жестоким и устаревшим.

Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кейт Миддлтон

В своей новой книге "Да, мэм. Тайная жизнь королевских слуг" автор Том Куинн рассказывает о том, что на протяжении многих веков молодые члены британской королевской семьи имели традицию мазать свои лица кровью первой добытой добычи, будь то олень или лиса. Однако Кейт Миддлтон не разделяет любовь к охоте и не хочет, чтобы её дети стали участниками этого "кровавого развлечения".

"Невестка Карла, Кэтрин, принцесса Уэльская, проявила твёрдость и настояла на том, чтобы её дети не участвовали в этом кровопролитии", — отмечает писатель.

Стоит отметить, что сам король Карл III и двое его сыновей — принцы Уильям и Гарри — в своё время прошли через этот обряд. Младший сын принцессы Дианы, принц Гарри, подробно описал процесс в своих мемуарах, чем вызвал гнев защитников животных.

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Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



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