Экс-участница известной подростковой поп-группы рассказала о болезни: не приходила в сознание 2 минуты

Экс-солистка группы "Ранетки" Нюта поделилась с поклонниками, что они с мамой заразились гриппом B. Она рассказала, что эти дни были одними из самых страшных в её жизни, ведь состояние родительницы резко ухудшилось.

Фото: Telegram by Telegram-канал Нюты, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нюта

В интервью с Super Нюта рассказала, что смогла поймать маму в тот момент, когда она начала терять сознание из-за высокой температуры.

"Это чудо, что я оказалась рядом с ней именно в этот момент, когда ей стало плохо. Я услышала крик с кухни и, когда прибежала туда, увидела, как мама сидит на стуле и говорит, что ей очень плохо, как будто сердце останавливается", — поделилась Нюта подробностями случившегося.

Бригада скорой помощи, которая приехала, посоветовала им отказаться от госпитализации и назначила лечение, чтобы не подхватить внутрибольничную инфекцию. Однако Нюте пришлось вызвать скорую помощь повторно, так как состояние её матери продолжало ухудшаться.

Певица отметила, что сотрудники скорой помощи выглядели уставшими, возможно, из-за того, что они практически не спят из-за распространения вируса. Нюта рассказала, что сейчас борется с высокой температурой и ломотой в теле, а также принимает назначенные антибиотики.

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Уточнения

«Ране́тки» — российская поп-рок-группа.



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