Сергей Зверев раскрыл страшные подробности гибели племянника

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Зверев очень переживает из-за гибели племянника Андрея. Стилист рассказал в интервью mk.ru, что смерть солдата была мгновенной.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Поминальная свеча

"Андрюша служил в артиллерии. В момент трагедии находился на позиции: их там было четверо ребят. Андрюшу и ещё одного парня убило мгновенно, на месте. Двое ребят остались живы. Сослуживцы и сообщили нам об этой страшной трагедии", — поделился Зверев.

Он добавил, что Андрей целый год не приезжал домой и наконец собрался навестить семью. Родные и близкие очень радовались его приезду, ещё не подозревая, что он не состоится. Тяжелее всего утрату переживает мать Андрея, и Сергей постоянно находится с ней на связи и пытается всячески поддерживать.

"Ей очень тяжело, но она старается держаться. Она так хотела увидеть и обнять сына, а вместо тёплой встречи — такая беда", — сказал Зверев.

Уточнения

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.



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