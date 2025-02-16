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Малежик рассказал об отношениях с женой: иногда орём друг на друга

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Малежик в откровенном разговоре с "МК" рассказал, что иногда они с супругой могут повышать голос друг на друга, но это происходит только из-за сильной любви.

Вячеслав Малежик
Фото: youtube.com by канал Вячеслав Малежик, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вячеслав Малежик

Музыкант состоит в браке с Татьяной Малежик с 1977 года, и за это время они воспитали двоих сыновей, а теперь активно участвуют в воспитании внучек. Вячеслав отметил, что между ними царит взаимопонимание, основанное на "большой любви".

"Иногда мы ссоримся, но это происходит только в моменты сильного эмоционального накала. И после третьей оплеухи, которую она мне отвешивает, у нас обоих наступает настоящий оргазм", — признался Малежик.

Также он поделился, что не занимается обустройством дома, но любит готовить вкусные ужины. Уборкой же в основном занимается его жена. По словам артиста, он может лежать дома, играть на гитаре и вести политические беседы.

Ранее ведущий Вадим Такменев сообщил, что скоро станет дедушкой во второй раз.

Уточнения

Вячесла́в Ефи́мович Мале́жик (род. 17 февраля 1947, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, гитарист и мультиинструменталист, заслуженный артист России (2004) 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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