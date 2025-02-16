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Ведущий НТВ Такменев сообщил, что скоро станет дедушкой во второй раз

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Вадим Такменев поделился в социальных сетях радостной новостью: он скоро станет дедушкой во второй раз. Его младшая дочь Агата готовится к рождению малыша.

Вадим Такменев
Фото: youtube.com by канал ОК на связи!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вадим Такменев

В своем блоге Такменев опубликовал видео с гендер-пати, где его дочь и её супруг узнали пол будущего ребенка.

"Ну вот и внучка на подходе. Блин, нет лучших новостей на сегодня. Доченька Агата, сынок Данил, поздравляем вас и ждем. Люблю вас бесконечно", — написал Такменев.

Впервые телеведущий стал дедушкой в прошлом году, когда его старшая дочь Полина родила сына, которого назвали Феликсом.

Вадим Такменев воспитал двоих дочерей. В одном из своих интервью он признался, что был разным отцом для своих детей, но сейчас остается для них близким другом.

Ранее жена Курбана Омарова рассказала, сколько килограммов сбросила после родов.

Уточнения

Вади́м Анато́льевич Такменёв (14 ноября 1974, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский тележурналист, телеведущий, заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ», главный редактор информационно-развлекательных программ НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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