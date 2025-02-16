Ведущий НТВ Такменев сообщил, что скоро станет дедушкой во второй раз

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Телеведущий Вадим Такменев поделился в социальных сетях радостной новостью: он скоро станет дедушкой во второй раз. Его младшая дочь Агата готовится к рождению малыша.

Фото: youtube.com by канал ОК на связи!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вадим Такменев

В своем блоге Такменев опубликовал видео с гендер-пати, где его дочь и её супруг узнали пол будущего ребенка.

"Ну вот и внучка на подходе. Блин, нет лучших новостей на сегодня. Доченька Агата, сынок Данил, поздравляем вас и ждем. Люблю вас бесконечно", — написал Такменев.

Впервые телеведущий стал дедушкой в прошлом году, когда его старшая дочь Полина родила сына, которого назвали Феликсом.

Вадим Такменев воспитал двоих дочерей. В одном из своих интервью он признался, что был разным отцом для своих детей, но сейчас остается для них близким другом.

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Уточнения

Вади́м Анато́льевич Такменёв (14 ноября 1974, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский тележурналист, телеведущий, заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ», главный редактор информационно-развлекательных программ НТВ.



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