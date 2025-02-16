Жена Курбана Омарова раскрыла свой вес спустя две недели после родов

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Валерия, жена бизнесмена Курбана Омарова, поделилась своими достижениями: за две недели, прошедшие с момента родов, она потеряла девять килограммов.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курбан Омаров с женой

В рамках рубрики "Вопрос-ответ" молодая мама рассказала, что накануне операции её вес составлял 60 килограммов, а сейчас весы показывают цифру 51.

"Сильно не мучаю себя цифрами! Я благодарна своему телу", — подчеркнула Валерия.

Она призналась, что испытывает удивительные эмоции, связанные с материнством, и назвала своего сына главным мотиватором.

Также Валерия рассказала о реакции старшего сына Курбана Омарова на встречу с братом. Оказалось, что у них день рождения в один день.

Курбан Омаров и его супруга Валерия стали родителями 1 февраля. Для предпринимателя это уже третий ребёнок, а для его жены — первый. Новоиспечённая мать заверила своих поклонников, что скоро раскроет имя малыша.

Ранее стало известно, что невеста Григория Лепса вернулась в Москву.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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