Невеста Григория Лепса вернулась в Москву

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Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, Аврора Киба, накануне Дня святого Валентина прилетела в Москву, чтобы посетить сольный концерт своего любимого певца.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Григория Лепса в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Григорий Лепс с возлюбленной

Свой день рождения в начале месяца девушка отметила в Лондоне, где получает образование дизайнера. Однако ближе к 14 февраля она вернулась на родину, чтобы увидеться с избранником.

Сначала Аврора посетила салон красоты, где ей сделали причёску. Затем она заняла место в первом ряду концертного зала, где проходил концерт Григория Лепса. В своём видео с мероприятия она добавила эмодзи в виде красного сердечка.

По информации СМИ, Аврора Киба и Григорий Лепс провели новогодние каникулы вместе в Таиланде, а после разъехались.

На вопрос о том, когда состоится свадьба, музыкант заявил, что планирует жениться летом 2025 года.

Ранее стало известно, что Канье Уэст и Бьянка Цензори обратились к адвокатам на фоне возможного развода.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.



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