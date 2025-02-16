Невеста Григория Лепса вернулась в Москву

Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса, Аврора Киба, накануне Дня святого Валентина прилетела в Москву, чтобы посетить сольный концерт своего любимого певца.
Свой день рождения в начале месяца девушка отметила в Лондоне, где получает образование дизайнера. Однако ближе к 14 февраля она вернулась на родину, чтобы увидеться с избранником.
Сначала Аврора посетила салон красоты, где ей сделали причёску. Затем она заняла место в первом ряду концертного зала, где проходил концерт Григория Лепса. В своём видео с мероприятия она добавила эмодзи в виде красного сердечка.
По информации СМИ, Аврора Киба и Григорий Лепс провели новогодние каникулы вместе в Таиланде, а после разъехались.
На вопрос о том, когда состоится свадьба, музыкант заявил, что планирует жениться летом 2025 года.
Ранее стало известно, что Канье Уэст и Бьянка Цензори обратились к адвокатам на фоне возможного развода.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
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