Канье Уэст и Бьянка Цензори обратились к адвокатам на фоне слухов о разводе

Американский рэпер Канье Уэст и его супруга, модель Бьянка Цензори, обратились к адвокатам, несмотря на опровержение слухов о разводе. Об этом сообщает TMZ.
Супруги посетили правозащитников по отдельности, чтобы обсудить вопросы, которые могут возникнуть в случае развода. С такой же консультацией они уже обращались осенью прошлого года.
Как отмечается, пара отказалась от брачного договора, поэтому в случае расставания все активы и долги, нажитые во время брака, будут делить пополам. При этом музыкант за последние годы сильно пошатнул своё финансовое состояние из-за эпатажных выходок и заявлений.
Западные таблоиды пишут, что Бьянка Цензори может серьёзно погрязнуть в долгах в случае расставания с рэпером. Однако достоверной информации о состоянии артиста нет — сам он утверждает, что владеет тремя миллиардами долларов.
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Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.
Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
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