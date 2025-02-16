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Канье Уэст и Бьянка Цензори обратились к адвокатам на фоне слухов о разводе

1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский рэпер Канье Уэст и его супруга, модель Бьянка Цензори, обратились к адвокатам, несмотря на опровержение слухов о разводе. Об этом сообщает TMZ.

Канье Уэст
Фото: youtube.com by канал Файб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канье Уэст

Супруги посетили правозащитников по отдельности, чтобы обсудить вопросы, которые могут возникнуть в случае развода. С такой же консультацией они уже обращались осенью прошлого года.

Как отмечается, пара отказалась от брачного договора, поэтому в случае расставания все активы и долги, нажитые во время брака, будут делить пополам. При этом музыкант за последние годы сильно пошатнул своё финансовое состояние из-за эпатажных выходок и заявлений.

Западные таблоиды пишут, что Бьянка Цензори может серьёзно погрязнуть в долгах в случае расставания с рэпером. Однако достоверной информации о состоянии артиста нет — сам он утверждает, что владеет тремя миллиардами долларов.

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Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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