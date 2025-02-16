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Звезда Comedy Woman задумалась о третьей беременности в 42 года

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась с "Антенной", что она подумывает о третьей беременности и активно работает над своим здоровьем, чтобы иметь возможность зачать ребёнка.

Надежда Ангарская
Фото: youtube.com by канал Моно Стиль, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Надежда Ангарская

Юмористка рассказала, что многие врачи отговаривают её, ссылаясь на возраст и стресс. Однако её недавний разговор с кардиохирургом вселил в неё надежду.

"Недавно я разговаривала с кардиохирургом, и он сказал: "Почему бы и нет?" Я немного смущена, потому что понимаю, что 25 лет и 42 года — это две большие разницы", — поделилась своими опасениями Надежда.

Ангарская не стала терять времени даром и приступила к работе над своим здоровьем. Ей предстоит снова избавиться от лишнего веса, набранного во время второй беременности, а также пройти полное медицинское обследование.

Ранее Айза рассказала, на какое изменение во внешности она решилась впервые за 17 лет.

Уточнения

Наде́жда Ви́кторовна Анга́рская (род. 30 ноября 1982, Мирный, Якутская АССР, СССР) — российская актриса и певица, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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