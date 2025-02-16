Звезда Comedy Woman задумалась о третьей беременности в 42 года

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская поделилась с "Антенной", что она подумывает о третьей беременности и активно работает над своим здоровьем, чтобы иметь возможность зачать ребёнка.
Юмористка рассказала, что многие врачи отговаривают её, ссылаясь на возраст и стресс. Однако её недавний разговор с кардиохирургом вселил в неё надежду.
"Недавно я разговаривала с кардиохирургом, и он сказал: "Почему бы и нет?" Я немного смущена, потому что понимаю, что 25 лет и 42 года — это две большие разницы", — поделилась своими опасениями Надежда.
Ангарская не стала терять времени даром и приступила к работе над своим здоровьем. Ей предстоит снова избавиться от лишнего веса, набранного во время второй беременности, а также пройти полное медицинское обследование.
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Наде́жда Ви́кторовна Анга́рская (род. 30 ноября 1982, Мирный, Якутская АССР, СССР) — российская актриса и певица, телеведущая.
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