Айза-Лилуна Ай раскрыла, на какое изменение во внешности решилась впервые за 17 лет

Блогерша Айза-Лилуна Ай в своём личном блоге рассказала, что впервые за последние 17 лет решилась на стрижку. Она сделала каре, избавившись от длинных локонов.
Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов) поделилась, что долгое время не посещала парикмахера, так как длинные волосы служили ей защитой от неуверенности в себе и многочисленных комплексов.
"Я была уверена, что без длинных волос никто не полюбит и даже не заметит меня", — поделилась Айза.
По её словам, последний раз она делала каре в 2008 году, но тогда сразу же отправилась на наращивание волос. Сейчас же новая стрижка стала результатом многолетней работы над собой.
В завершение своей эмоциональной речи блогерша подчеркнула, что теперь ей не нужно одобрение окружающих людей, потому что она может опираться на себя.
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Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
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