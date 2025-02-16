Айза-Лилуна Ай раскрыла, на какое изменение во внешности решилась впервые за 17 лет

Блогерша Айза-Лилуна Ай в своём личном блоге рассказала, что впервые за последние 17 лет решилась на стрижку. Она сделала каре, избавившись от длинных локонов.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Айзы-Лилуна Ай в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айза-Лилуна Ай

Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов) поделилась, что долгое время не посещала парикмахера, так как длинные волосы служили ей защитой от неуверенности в себе и многочисленных комплексов.

"Я была уверена, что без длинных волос никто не полюбит и даже не заметит меня", — поделилась Айза.

По её словам, последний раз она делала каре в 2008 году, но тогда сразу же отправилась на наращивание волос. Сейчас же новая стрижка стала результатом многолетней работы над собой.

В завершение своей эмоциональной речи блогерша подчеркнула, что теперь ей не нужно одобрение окружающих людей, потому что она может опираться на себя.

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Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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