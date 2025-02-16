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Тимати похвастался дорогостоящим подарком, вызвавшем ностальгию

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Рэпер Тимати получил в подарок от одного из автосалонов автомобиль Porsche Cayenne Turbo оранжевого цвета. Почти 20 лет назад, после окончания "Фабрики звёзд-1", он уже владел такой машиной.

Тимати
Фото: youtube.com by канал JETCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тимати

В своём личном блоге Тимати с радостью отметил, что в его коллекции вновь появилась эта "знаковая машина нулевых", и опубликовал архивное фото. Он приобрёл автомобиль в 2007 году, но уже через шесть лет продал его.

В одном из выпусков на YouTube Тимати рассказал несколько интересных историй, связанных с этим автомобилем. Например, он поделился, как преодолел расстояние от Юрмалы до Сент-Тропе на машине с легендарным оранжевым цветом, но был вынужден останавливаться на каждом посту ГИБДД.

"Меня тормозили просто для того, чтобы рассмотреть машину", — вспоминает артист.

Однажды, решив не останавливаться, он устроил погоню. В результате его поймали и лишили водительских прав на три месяца.

Ранее жена известного комика возмутилась качеством услуг российского авиаперевозчика.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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