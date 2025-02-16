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Жена комика Сабурова раскритиковала перелёт в Сочи за 150 тысяч рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жена известного комика Нурлана Сабурова, Диана, в личном блоге поделилась недовольством работой одной из отечественных авиакомпаний. Причиной её критики стали задержка рейса и низкое качество питания.

Нурлан Сабуров
Фото: instagram.com by личный аккаунт Дианы Сабуровой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нурлан Сабуров

По её словам, она отправилась в Сочи бизнес-классом, но качество услуг её не удовлетворило. Она рассказала, что потратила на перелёт около 450 тысяч рублей, так как путешествовала не одна.

"Задержка рейса составила 8 часов. В результате нам пришлось справлять нужду в тарелку, кресла были ужасно узкими, а все фильмы и мультфильмы оказались платными", — возмутилась Сабурова.

Нурлан и Диана Сабуровы поженились в 2010-х годах. Они начали встречаться ещё в студенческие годы. В 2012 году у них родилась дочь Мадина, а в 2018-м — сын Тагир. Осенью 2023 года появились слухи о том, что у пары может родиться третий ребёнок.

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Уточнения

Нурла́н Алибе́кович Сабу́ров (каз. Нұрлан Әлібекұлы Сабыров; род. 22 декабря 1991, Степногорск, Целиноградская область) — казахстанский и российский комик, юморист, киноактёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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