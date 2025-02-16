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Бывшую участницу известной телестройки обманули на 30 млн рублей

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-участница "Дома-2" и бывшая возлюбленная Влада Кадони Ксения Шаповал столкнулась с недобросовестным застройщиком, как сообщает Telegram-канал Mash.

Ксения Шаповал
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Шаповал в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Шаповал

Вместе со своей сестрой Людмилой она решила построить несколько домов в Подмосковье, чтобы создать семейное гнездышко. Для реализации этого проекта они обратились в агентство недвижимости "Строим для семей", которое имело хорошие отзывы в интернете.

Сотрудники компании пообещали завершить строительство первого дома всего за девять месяцев. Ни Ксения, ни её родственница не заподозрили неладное, так как офис фирмы находился в "Москва-Сити".

Сёстры внесли около 30 миллионов рублей за строительство трёх домов в посёлках Шелестово-2 и Рижские Зори. Однако спустя полгода был готов лишь фундамент, а директор компании перестал выходить на связь. В настоящее время полиция занимается расследованием этого дела.

Ранее Джейсон Момоа появился в обществе со своей возлюбленной.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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