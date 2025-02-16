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Джейсон Момоа вышел в свет с молодой возлюбленной

0:55
Шоу-бизнес » Зарубежный

Актёр и звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа впервые вышел в свет со своей избранницей Андрией Архоной. О своём романе они объявили год назад.

Джейсон Момоа
Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джейсон Момоа

Пара появилась на красной дорожке концерта, посвящённого 50-летию культового телешоу "Saturday Night Live". Как сообщают западные таблоиды, возлюбленные выглядели счастливыми и с удовольствием позировали фотографам.

45-летний Джейсон Момоа и 32-летняя Андрия Архона начали встречаться всего через пять месяцев после развода актёра с Лизой Боне, с которой он был вместе с 2005 года. Бывшие супруги официально поженились лишь в 2017 году, но уже через три года после свадьбы приняли решение расстаться.

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Уточнения

Джо́зеф Дже́йсон Намаке́аха Момо́а (англ. Joseph Jason Namakaeha Momoa; род. 1 августа 1979 года, Гонолулу, Гавайи) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер гавайского происхождения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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