Водонаева призналась, почему не летает отдыхать в Дубай

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Известная блогерша Алёна Водонаева рассказала, что уже много лет не посещает Дубай, несмотря на то, что последний раз была там в 2019 году вместе с сыном.

Фото: Instagram by личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алена Водонаева

В тот раз они смогли насладиться всеми достопримечательностями Дубая: пустынями, пляжами, музеями и представлениями. Во время поездки они останавливались в разных отелях, но большую часть времени провели в закрытом посёлке у друга, где было спокойно и тихо.

"Возможно, отдых с маленьким ребёнком не позволил мне получить полный обзор ОАЭ. Возможно, мне стоит вернуться туда с друзьями", — предположила Водонаева.

Также она отметила, что страдает от аэрофобии, поэтому редко летает. Из-за этого она не хочет тратить время на Дубай, если всё же решится сесть в самолёт.

Ранее Павел Табаков поделился своим мнением о возлюбленной.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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