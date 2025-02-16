Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведущая в Крым дорога в Запорожской области атакована кассетными боеприпасами ВСУ
Жена комика Сабурова раскритиковала перелёт в Сочи за 150 тысяч рублей
Удивительные способы вернуть серебру блеск: один из них вас поразит
Девять советов, как создать естестевенный макияж, от которого вы будете в восторге
ВС РФ ликвидировали колонну врага, наступавшего в Курской области
Корчивший рожи Зеленский на выступлении Путина и на нормандских переговорах вёл себя так же
Молодая американская актриса рассказала о дружбе с Юрой Борисовым
Тонкости хранения капусты с огорода: советы, которые помогут сохранить свежесть
Треть разворована. Аудит помощи Украине шокировал Пентагон и Госдеп США

Водонаева призналась, почему не летает отдыхать в Дубай

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная блогерша Алёна Водонаева рассказала, что уже много лет не посещает Дубай, несмотря на то, что последний раз была там в 2019 году вместе с сыном.

Алена Водонаева
Фото: Instagram by личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алена Водонаева

В тот раз они смогли насладиться всеми достопримечательностями Дубая: пустынями, пляжами, музеями и представлениями. Во время поездки они останавливались в разных отелях, но большую часть времени провели в закрытом посёлке у друга, где было спокойно и тихо.

"Возможно, отдых с маленьким ребёнком не позволил мне получить полный обзор ОАЭ. Возможно, мне стоит вернуться туда с друзьями", — предположила Водонаева.

Также она отметила, что страдает от аэрофобии, поэтому редко летает. Из-за этого она не хочет тратить время на Дубай, если всё же решится сесть в самолёт.

Ранее Павел Табаков поделился своим мнением о возлюбленной.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Еда и рецепты
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто Аудио 
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Новости спорта
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение Аудио 
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Наука и техника
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
Последние материалы
Жена комика Сабурова раскритиковала перелёт в Сочи за 150 тысяч рублей
Удивительные способы вернуть серебру блеск: один из них вас поразит
Девять советов, как создать естестевенный макияж, от которого вы будете в восторге
ВС РФ ликвидировали колонну врага, наступавшего в Курской области
Корчивший рожи Зеленский на выступлении Путина и на нормандских переговорах вёл себя так же
Молодая американская актриса рассказала о дружбе с Юрой Борисовым
Тонкости хранения капусты с огорода: советы, которые помогут сохранить свежесть
Треть разворована. Аудит помощи Украине шокировал Пентагон и Госдеп США
Бывшую участницу известной телестройки обманули на 30 млн рублей
Тонкие волосы без объёма? Вот что действительно поможет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.