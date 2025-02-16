Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 способа избавиться от жирного пятна за 15 минут
Четыре простых шага в ночном уходе, которые преобразят вашу кожу
Похудевший на 127 килограммов Макс Фадеев ответил на вопрос, удаётся ли ему удерживать вес
Скрипят, мажут, оставляют разводы: может, пора перестать мучить дворники
Какие джинсы будут популярны этой весной? Топ-4 тренда
Российские туристы сорят на Маврикии миллионами, но рейсы туда остаются под вопросом
Союзный роуминг Россия-Беларусь: запуск выгодных тарифов 1 марта
Южная Корея столкнулась с дефицитом золотых слитков: инвесторы спешат приобрести драгметаллы
Витамины против зимней усталости: что добавить в рацион

Табаков впервые публично высказался о своей возлюбленной: воспитывает во мне сдержанность

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Павел Табаков впервые рассказал о своих отношениях с PR-менеджером Ксенией Ермоленко, с которой, по слухам, он встречается уже три года. Он отметил, что его избранница помогает ему стать более сдержанным и рациональным.

Павел Табаков с возлюбленной
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Ермоленко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Табаков с возлюбленной

В интервью Men Today он признался, что благодаря Ксении стал более серьёзным и начал мыслить более трезво.

"Мы все успокаиваемся и становимся более трезвыми. Проходит максимализм, когда думаешь, что весь мир принадлежит тебе", — отметил Табаков.

Впервые слухи о романе Павла Табакова и Ксении Ермоленко появились в 2021 году, но пара старалась не афишировать свои отношения. В конце 2024 года они вместе появились на премьере клипа певца Филиппа Киркорова.

Также у Павла Табакова есть дочь Мия от бывшей возлюбленной Софьи Синицыной. Актриса признавалась, что родила ребёнка уже после расставания с мужчиной. Известно, что актёр принимает активное участие в воспитании дочери.

Ранее Стас Садальский высмеял слухи об ослепшей Людмиле Максаковой.

Уточнения

Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
Последние материалы
Стерилизация кошек: мифы, реальность и лучший возраст для операции
Простота и стиль: самые актуальные стрижки 2025 года
5 главных ошибок в интерьере, из-за которых ваш дом выглядит дешево
Торговые войны и протекционизм: позиция Китая остается неизменной
Планка спасает от лишнего веса, но может добавить проблем — особенно, если делать её неправильно
Заградотряд ВСУ расстреливает свою же эвакуационную группу за помощь раненым
Обязательно приготовьте эти вкусные творожные шарики для своих домашних — они точно будут в восторге
Когда нервы атакуют: как справляться со стрессом, чтобы не разрушать своё здоровье
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.