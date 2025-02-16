Табаков впервые публично высказался о своей возлюбленной: воспитывает во мне сдержанность

Актёр Павел Табаков впервые рассказал о своих отношениях с PR-менеджером Ксенией Ермоленко, с которой, по слухам, он встречается уже три года. Он отметил, что его избранница помогает ему стать более сдержанным и рациональным.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Ермоленко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Табаков с возлюбленной

В интервью Men Today он признался, что благодаря Ксении стал более серьёзным и начал мыслить более трезво.

"Мы все успокаиваемся и становимся более трезвыми. Проходит максимализм, когда думаешь, что весь мир принадлежит тебе", — отметил Табаков.

Впервые слухи о романе Павла Табакова и Ксении Ермоленко появились в 2021 году, но пара старалась не афишировать свои отношения. В конце 2024 года они вместе появились на премьере клипа певца Филиппа Киркорова.

Также у Павла Табакова есть дочь Мия от бывшей возлюбленной Софьи Синицыной. Актриса признавалась, что родила ребёнка уже после расставания с мужчиной. Известно, что актёр принимает активное участие в воспитании дочери.

Ранее Стас Садальский высмеял слухи об ослепшей Людмиле Максаковой.

Уточнения

Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной.



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