Айза рассказала о потере миллиона рублей

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай в личном блоге рассказала историю о том, как потеряла миллион рублей из-за приобретения недвижимости на Бали.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Айза-Лилуна Ай

Она отметила, что в тот период только начала заниматься покупкой земли на острове и не знала всех подводных камней. Изначально, по словам звезды соцсетей, необходимо понравиться собственнику земли — попить с ним чай, познакомиться с его семьей и получить одобрение.

Так, она нашла хорошее место в 60 соток, на котором планировала построить общее пространство с друзьями. Однако после того, как она уже внесла депозит, ей попался ролик на YouTube с планами по застройке её участка.

"Мы с трудом нашли автора видео, списались и узнали, что он эту землю уже купил. Но просрочил последний платеж, и хозяин выставил ее вновь на продажу. Так мы оказались следующими покупателями", — рассказала бизнесвумен.

В результате Айза вышла из сделки с убытком 10 тысяч долларов (около 903 тысячи рублей по текущему курсу). Сама она воспринимает случившееся как полезный опыт.

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Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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