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Мари Краймбрери призналась в любви Диме Билану, а Дава показал обручальное кольцо

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Шоу-бизнес

В начале февраля поклонники стали догадываться, что Дава и Мари Краймбрери официально поженились, однако никаких подтверждений этому не было. Теперь всё окончательно стало ясно: Дава пришёл с Мари на концерт Димы Билана в обручальном кольце.

Обручальные кольца
Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Обручальные кольца

Мари вышла на сцену к Диме и спела с ним песню "Ты не моя пара", после чего призналась певцу в любви и вернулась в зал. Дава выложил в своём блоге видео с концерта. Рэпер обнимался и танцевал с Мари, а на его пальце блестело обручальное кольцо.

"Это и есть любовь", — подписал кадры Дава.

Поклонники порадовались за влюблённых, пожелали им счастья и захотели теперь увидеть кольцо на пальце Мари.

Уточнения

Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и бывший телеведущий.

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель и сонграйтер украинского происхождения. Состоит в лейбле Velvet Music с 2017 года.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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