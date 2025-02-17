Мари Краймбрери призналась в любви Диме Билану, а Дава показал обручальное кольцо

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале февраля поклонники стали догадываться, что Дава и Мари Краймбрери официально поженились, однако никаких подтверждений этому не было. Теперь всё окончательно стало ясно: Дава пришёл с Мари на концерт Димы Билана в обручальном кольце.

Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Обручальные кольца

Мари вышла на сцену к Диме и спела с ним песню "Ты не моя пара", после чего призналась певцу в любви и вернулась в зал. Дава выложил в своём блоге видео с концерта. Рэпер обнимался и танцевал с Мари, а на его пальце блестело обручальное кольцо.

"Это и есть любовь", — подписал кадры Дава.

Поклонники порадовались за влюблённых, пожелали им счастья и захотели теперь увидеть кольцо на пальце Мари.

Уточнения

Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и бывший телеведущий.



Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель и сонграйтер украинского происхождения. Состоит в лейбле Velvet Music с 2017 года.



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