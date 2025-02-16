Яна Чурикова раскрыла правду об уходе Полины Гагариной из музшоу на Первом канале

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Яна Чурикова, ведущая популярного вокально-музыкального шоу "Голос" на Первом канале, поделилась интересными подробностями об одном из выпусков. По её словам, ситуация, когда Полина Гагарина покинула студию, была не более чем гениальным монтажом от шеф-редактора.

Фото: youtube.com by канал The Voice of Russia. Best of / Голос, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоу "Голос"

Яна Чурикова объяснила, что этап "слепых прослушиваний" записывается в течение трёх дней, и наставникам приходится проводить в креслах по несколько часов. В итоге в эфир выходит материал, который собирается и склеивается из записанных фрагментов в произвольном порядке.

"Полина встала и сказала: "Не могу больше сидеть", и буквально вышла из кадра. Но потом она вернулась, так как нужно было продолжать съёмку. Саша гениально вставил этот эпизод в конец третьего выпуска, отрезал его пораньше, и вот, пожалуйста, "Гагарина ушла из шоу "Голос"", — раскрыла правду Яна Чурикова.

Стоит отметить, что Полина Гагарина действительно устроила скандал на шоу из-за выбора талантливой конкурсантки, которая не захотела идти в её команду. Девушка не поддалась уговорам певицы и другой наставницы, оперной исполнительницы Хиблы Герзмавы. 17-летняя Эмилия выбрала Антона Беляева.

В конце выпуска исполнительница хита "Спектакль окончен" встала со словами "я не могу больше, я устала" и покинула студию.

Ранее стало известно, что Илью Авербуха оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Уточнения

«Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов.



Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.



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