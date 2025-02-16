Илью Авербуха оштрафовали на 20 тысяч рублей: в чём он провинился

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Суд в лице мирового судьи №285 вынес решение о штрафе в отношении известного фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха.

Фото: youtube.com by канал Evgenia Medvedeva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илья Авербух

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", причиной такого решения стала неуплата административного штрафа в установленный срок. Судья определил наказание в виде штрафа в двукратном размере — 20 тысяч рублей.

Известно, что сам Илья Авербух на заседание не явился.

Илья Авербух находится в счастливом браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой, которая моложе его на 22 года. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Льва и дочь Лию.

Фигурист признавался, что до знакомства с Арзамасовой не задумывался о создании семьи. Он поблагодарил судьбу за встречу с ней.

Ранее Вика Цыганова поделилась своими мыслями об участии в "Интервидении".

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



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