Вика Цыганова раскрыла условие, при котором отправится на Интервидение

Певица Вика Цыганова выразила готовность принять участие в конкурсе "Интервидение", указ о проведении которого был подписан президентом России Владимиром Путиным.
В интервью изданию "Абзац" артистка сказала, что, если Родина прикажет, она примет участие в конкурсе и будет бороться за победу.
"В России много талантливых людей, но наши телеканалы часто показывают тех, кого не стоило бы. Не все представители шоу-бизнеса достойны того, чтобы их показывали. Сегодня нам важно встать на путь духовного развития", — подчеркнула Цыганова.
Она также отметила, что "Интервидение" необходимо противопоставить международному музыкальному конкурсу "Евровидение", на который в последние годы всё чаще приезжают участники, пропагандирующие нетрадиционные ценности.
Ранее актриса Наталья Гвоздикова выразила недовольство низкой пенсией.
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.
Конкурс песни «Интервидение 2025» — конкурс песни «Интервидение».
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