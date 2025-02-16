Близкий друг Михаила Круга раскрыл тайну любви известного шансонье

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Музыкант Александр Левшин утверждает, что шансонье Михаил Круг всю жизнь был влюблён в одну женщину. Он уверяет, что это не была вдова артиста Ирина Круг, которая после его смерти осталась одна с двумя детьми.

Фото: youtube.com by канал GRAND Collection, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Михаил Круг

В программе "Основано на реальных событиях" Левшин поделился, что у Михаила Круга были сильные романтические чувства к девушке из Твери, которая, по его словам, не любила его в ответ.

"Он считал, что эта женщина предназначена ему на всю жизнь. Он уходил от неё, а потом возвращался", — откровенничает Левшин.

Михаил Круг был женат дважды. Его первой супругой стала Светлана, которая родила ему сына. Однако они расстались из-за измен со стороны артиста. В 2001 году он женился на Ирине Круг, которая тоже подарила ему наследника.

Ранее Ирина Шейк рассказала, что выбросила в мусорное ведро подаренный ей на День святого Валентина букет.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Круг (настоящая фамилия Воробьёв; 7 апреля 1962, Калинин, СССР — 1 июля 2002, Тверь, Россия) — советский и российский певец, поэт, композитор, автор-исполнитель.



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