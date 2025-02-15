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Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супермодель Ирина Шейк в личном блоге поделилась фотографией, на которой она выбрасывает букет, полученный на День святого Валентина, в мусорное ведро.

Ирина Шейк
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Шейк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ирина Шейк

Поклонники предположили, что цветы были от нежелательного ухажёра. В ответ Ирина Шейк опубликовала свой снимок и написала: "Не твоя валентинка".

Позже она показала совершенно другой букет, который, по всей видимости, приняла с радостью. При этом модель не даёт никаких комментариев по поводу своих поклонников.

Официально Ирина Шейк ни с кем не встречается. У неё есть дочь Леа от бывшего возлюбленного, голливудского актёра Брэдли Купера.

Недавно за Ирину Шейк заступилась Ксения Бородина, которая напомнила, что со временем все меняются и стареют.

Ранее Дима Билан отреагировал на предложение стать отцом.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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