Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина

Супермодель Ирина Шейк в личном блоге поделилась фотографией, на которой она выбрасывает букет, полученный на День святого Валентина, в мусорное ведро.
Поклонники предположили, что цветы были от нежелательного ухажёра. В ответ Ирина Шейк опубликовала свой снимок и написала: "Не твоя валентинка".
Позже она показала совершенно другой букет, который, по всей видимости, приняла с радостью. При этом модель не даёт никаких комментариев по поводу своих поклонников.
Официально Ирина Шейк ни с кем не встречается. У неё есть дочь Леа от бывшего возлюбленного, голливудского актёра Брэдли Купера.
Недавно за Ирину Шейк заступилась Ксения Бородина, которая напомнила, что со временем все меняются и стареют.
Ранее Дима Билан отреагировал на предложение стать отцом.
Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.
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Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.