Дима Билан получил предложение стать отцом после публичного признания в любви

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Певец Дима Билан со скепсисом отреагировал на предложение стать крёстным отцом будущего ребёнка певицы Мари Краймбрери.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Димы Билана в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дима Билан

Беременная артистка стала гостьей сольного концерта исполнителя в Москве и со сцены призналась ему в любви. В ответ Дима Билан заявил, что считает её украшением своего праздника.

За кулисами журналисты, как пишет "7Дней", спросили, не хочет ли артист стать крёстным отцом будущего малыша Мари Краймбрери. Дима Билан поспешил напомнить, что у него уже есть крёстные дети, а к обязанностям такого рода он относится серьёзно.

"Ответственно к этому отношусь. У меня уже двое детей крёстных. Мне не всегда на всех хватает времени", — подчеркнул он.

В завершение он попросил не выворачивать его изнутри и категорично заверил, что пока ему достаточно имеющихся крёстных наследников.

Ранее экс-возлюбленный Клавы Коки намекнул на примирение с певицей.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа.



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