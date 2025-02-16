Иосиф Пригожин снова не туда нажал: Валерия уже готова забрать у мужа телефон

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин выложил в своём блоге видео из автомобиля, в котором он вместе с Валерией ехал с тренировки. Во время поездки они подшучивали друг над другом, и Валерия заявила о неумении Пригожина пользоваться соцсетями. По словам певицы, он всё время нажимает не на те кнопки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Валерия и Иосиф Пригожин

"Лера говорит мне, что я колхозник и не соображаю, как пользоваться социальными сетями. Я все правильные кнопки нажимаю!" — заявил Пригожин.

Валерия тут же опровергла слова мужа и сказала, что не называла его колхозником, но всё же припомнила ему, как он перешёл не по той ссылке.

"Это вольная интерпретация моих слов — слова "колхозник" не было. Ты какой-то опрос там нажал зачем-то. Пусть это будет самый большой твой недостаток", — сказала Валерия.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992).



Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».



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