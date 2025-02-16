Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за кактусами: секреты здоровья и красоты комнатных растений
Хотите ведро клубники с каждого куста? Используйте этот хитрый приём
Дизельный двигатель: почему его любят фермеры, но игнорируют горожане
Я ел черешню килограммами, пока не узнал, чем это грозит
Долина храмов встречает гостей: культурные события Агридженто в 2025 году
Отдельные участки побережья Каспийского моря окрасились в красный цвет
Вредит ли тональный крем коже: разбираем самые популярные заблуждения
Бывший муж Леры Кудрявцевой кинул друзей на деньги, чтобы сделать грудь жене
Задушили и унизили Европу: какие высказывания администрации Трампа не понравились в ЕС?

Иосиф Пригожин снова не туда нажал: Валерия уже готова забрать у мужа телефон

0:52
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин выложил в своём блоге видео из автомобиля, в котором он вместе с Валерией ехал с тренировки. Во время поездки они подшучивали друг над другом, и Валерия заявила о неумении Пригожина пользоваться соцсетями. По словам певицы, он всё время нажимает не на те кнопки.

Валерия и Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Валерия и Иосиф Пригожин

"Лера говорит мне, что я колхозник и не соображаю, как пользоваться социальными сетями. Я все правильные кнопки нажимаю!" — заявил Пригожин.

Валерия тут же опровергла слова мужа и сказала, что не называла его колхозником, но всё же припомнила ему, как он перешёл не по той ссылке.

"Это вольная интерпретация моих слов — слова "колхозник" не было. Ты какой-то опрос там нажал зачем-то. Пусть это будет самый большой твой недостаток", — сказала Валерия.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992).

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Новости спорта
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение Аудио 
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии
Наука и техника
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
Долина храмов встречает гостей: культурные события Агридженто в 2025 году
Отдельные участки побережья Каспийского моря окрасились в красный цвет
Вредит ли тональный крем коже: разбираем самые популярные заблуждения
Бывший муж Леры Кудрявцевой кинул друзей на деньги, чтобы сделать грудь жене
Задушили и унизили Европу: какие высказывания администрации Трампа не понравились в ЕС?
Мошенники оформили на вас кредит? Эксперты объяснили алгоритм действий
17 февраля: первый подводный бой, Ледовый поход и Толстой-Американец
Иосиф Пригожин снова не туда нажал: Валерия уже готова забрать у мужа телефон
Какой хлеб самый полезный? Пекарь-технолог раскрыл секрет
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.