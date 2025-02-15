Вайкуле обвинили в лицемерии после признания в любви жителям всех стран

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Латвийская певица Лайма Вайкуле столкнулась с критикой после того, как выразила свою любовь ко всем жителям планеты, пишет aif. ru.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лайма Вайкуле

В День святого Валентина артистка опубликовала видеообращение, в котором сказала, что у любви нет границ и что она с теплотой относится к людям из всех стран. Вайкуле подчеркнула, что никогда не делила людей по национальному признаку.

Однако русскоязычные подписчики обвинили её в лицемерии, напомнив о словах, сказанных в интервью с телеведущей Татьяной Лазаревой** (признана в РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Тогда латвийская звезда выразила уверенность, что вряд ли когда-нибудь будет выступать в России.

Кроме того, поклонники Вайкуле задаются вопросом, почему она записывает видеообращения на русском языке.

Ранее стало известно о состоянии могилы Георгия Вицина.

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).





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