Ксения Бородина публично высказалась о помолвке с Николаем Сердюковым: я такое только в кино видела

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в эфире "Шоу Воли" рассказала, что её возлюбленный Николай Сердюков сумел её удивить, сделав предложение в Эрмитаже.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

Блогерша призналась, что уже не первый раз собирается замуж, но только будущий супруг сумел сделать ей предложение в такой неожиданной форме.

"Несмотря на то, что это будет мой третий брак, мне никогда раньше не делали предложение так красиво. Я видела подобное только в кино", — поделилась Ксения.

Сердюков также вспомнил, что их отношения начались в последний съёмочный день реалити-проекта "Последний герой". Тогда телеведущую поразило, что блогер заказал себе "бабский" напиток — апероль.

Ранее актёр Алексей Чадов рассказал о том, как потерял миллионы из-за съёмок патриотического фильма.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.