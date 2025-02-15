Канье Уэст признался, что не сразу получил приглашение на Грэмми-2025

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст в соцсети X признался, что не получил билетов на "Грэмми-2025", несмотря на номинацию.

Фото: youtube.com by канал Ольга Крайзман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст

Он отметил, что потратил пять часов на обзвон всех знакомых, чтобы достать пригласительные для себя и своей супруги, модели Бьянки Цензори.

"Потом билеты мне прислали, но только на красную дорожку", — объяснил он.

При этом Канье Уэст заявил, что не он "начал драку", подразумевая скандал с "голым" выходом его жены на ковровую дорожку музыкальной премии.

2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония "Грэмми", на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Он и его жена произвели настоящий фурор, так как перед фотографами Бьянка Цензори появилась в прозрачном платье. После выхода супруги покинули мероприятие.

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Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



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