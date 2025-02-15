Самбурская показала, как выглядела в 25 лет: прям коровка

Актриса Настасья Самбурская с юмором относится к своей внешности и часто с иронией вспоминает, как выглядела несколько лет назад. В блоге она поделилась архивным фото, сделанным 12 лет назад.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настасья Самбурская

На снимке времён съёмок в сериале "Универ. Новая общага" Настасья изображена в купальнике на пляже. Подписав фотографию, она написала: "Капец, я прям коровка. 25 лет".

Летом прошлого года Настасья рассказывала, что регулярно занимается спортом и следит за своим питанием. Она подчеркнула, что отказалась от сладкого и практикует интервальное голодание. Кроме того, она старается не набирать больше 62 килограммов, так как это приводит к отёкам.

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Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.



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