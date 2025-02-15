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Воробьёв высказался в адрес девушек, делающих макияж: вам стать полноценной личностью критически сложно

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и актёр Алексей Воробьёв в личном блоге высказал мнение, что не считает девушек, которые перед выходом из дома наносят на лицо косметику, полноценными личностями.

Алексей Воробьёв
Фото: youtube.com by канал ЖАРА TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Воробьёв

В видеообращении к поклонницам он отметил, что в современном мире девушкам приходится не легко, а порой и вовсе невозможно стать полноценными личностями.

"Если вы наносите макияж перед выходом из дома или перед встречей с кем-то, но не перед сном, значит, вас волнует и заботит чужое мнение. Вы стараетесь подстроиться и произвести впечатление", — пояснил он свою позицию.

Признаком сформировавшейся личности артист считает возможность "наплевать на чужое мнение". По всей видимости, исходя из этой позиции себя он считает полноценной личностью.

Недавно Алексей Воробьёв объявил в своём блоге, что решил жениться и открыл кастинг на роль невесты. Он предупредил, что не каждому человеку будет легко с ним ужиться из-за специфического чувства юмора.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала об отношениях с Евгением Петросяном.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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