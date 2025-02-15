Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с Евгением Петросяном: я аккуратно втёрлась в доверие

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Татьяна Брухунова, супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, поделилась, что последние 12 лет отвечает за образ и стиль своего супруга. Она рассказала, что только со временем ей удалось убедить его в необходимости экспериментов.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Брухунова

В подкасте Юлии Болдыревой блогерша отметила, что работа с Петросяном была сложной из-за его консерватизма, ведь большую часть жизни он провёл в прошлом веке. Однако, по словам Татьяны, творческий человек никогда не боится экспериментов, и яркие пёстрые носки стали визитной карточкой Евгения Вагановича.

"Я очень радуюсь, когда он идёт на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне. Говорит мне: "Придумай что-нибудь". И я так расцветаю внутри. Доверие — это очень важно! Я аккуратно втерлась в доверие", — поделилась Татьяна.

Кроме того, она подчеркнула, что рядом с мужем всегда чувствует себя красивой, независимо от самочувствия и настроения.

Ранее в адрес Елены Малышевой были высказаны обвинения в безграмотности.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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