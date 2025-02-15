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Телеврача Малышеву упрекнули в безграмотности: это не вяжется с вашим образом

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Врач и телеведущая Елена Малышева опубликовала в личном блоге записку, которую она написала мужу. Поклонники осудили доктора за отсутствие грамотности.

Елена Малышева
Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елена Малышева

Елена Малышева в День святого Валентина показала трогательное послание, которое оставила для супруга.

 "Игорёк! Я побежала на работу. Я тебя люблю. До вечера", - написала Елена в записке.

Однако пользователи обратили внимание на орфографическую ошибку в слове "побежала", где вместо "а" на конце была написана "о". Они посчитали, что такие ошибки не соответствуют образу, который Елена создаёт на телевидении.

Некоторые подписчики предположили, что ей не следовало делиться запиской с широкой аудиторией.

Ранее стало известно, что Игорь Николаев обратился в суд.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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