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Игорь Николаев судится с продавцами из-за строчки известной песни на товарах

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Композитор Игорь Николаев подал в суд на продавцов сувениров, которые, по его мнению, незаконно используют строчку из его хита "Выпьем за любовь".

Игорь Николаев
Фото: youtube.com by канал Между нами, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Игорь Николаев

Как сообщает издание Shot, артист выдвинул две претензии по поводу нарушения своих интеллектуальных прав на суммы 800 тысяч и 250 тысяч рублей. Вместе с компанией, которой он доверил свои товарные знаки, Николаев стремится восстановить справедливость.

Кроме того, Игорю Николаеву принадлежат права на фразу "Дельфин и русалка" и на свою фотографию с кружкой пива, которая стала мемом.

В прошлом году композитор уже подавал в суд на блогершу Карину Мурашкину, требуя возмещения 1,5 миллиона рублей. Кроме того, ему удалось добиться блокировки YouTube-канала девушки без права восстановления.

Позднее Мурашкина рассказала, что Ксения Собчак также была вынуждена выплатить композитору определённую сумму за то, что в своём интервью она вместе с гостем исполнила строчку из его композиции.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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