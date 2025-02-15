Игорь Николаев судится с продавцами из-за строчки известной песни на товарах

Композитор Игорь Николаев подал в суд на продавцов сувениров, которые, по его мнению, незаконно используют строчку из его хита "Выпьем за любовь".
Как сообщает издание Shot, артист выдвинул две претензии по поводу нарушения своих интеллектуальных прав на суммы 800 тысяч и 250 тысяч рублей. Вместе с компанией, которой он доверил свои товарные знаки, Николаев стремится восстановить справедливость.
Кроме того, Игорю Николаеву принадлежат права на фразу "Дельфин и русалка" и на свою фотографию с кружкой пива, которая стала мемом.
В прошлом году композитор уже подавал в суд на блогершу Карину Мурашкину, требуя возмещения 1,5 миллиона рублей. Кроме того, ему удалось добиться блокировки YouTube-канала девушки без права восстановления.
Позднее Мурашкина рассказала, что Ксения Собчак также была вынуждена выплатить композитору определённую сумму за то, что в своём интервью она вместе с гостем исполнила строчку из его композиции.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы.
И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
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