Анна Седокова дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы: это было тяжело

Певица Анна Седокова дала первый концерт после того, как потеряла бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тимму. Мероприятие прошло в Казахстане.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

Выступление состоялось в одном из ресторанов в честь Дня всех влюблённых. Анна исполнила известные хиты, но отказалась от сложных танцевальных движений. Однако она старалась улыбаться гостям заведения.

За кулисами она записала видеообращение к своим поклонникам, в котором призналась, что концерт дался ей нелегко. Тем не менее, она была благодарна за поддержку и тепло, которые ощутила.

По словам очевидцев, это выступление бывшей солистки "ВИА Гры" сложно назвать успешным, так как гостей было немного, а фанатов — ещё меньше. Практически никто не аплодировал и не выбегал к сцене, чтобы потанцевать.

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года в одном из московских хостелов. После этой трагедии Анна Седокова оказалась в больнице с нервным срывом, а затем вылетела из страны вместе со своим сыном.

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Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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