Ксения Собчак высказалась о мимолётных связях: у каждого свои извращения

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале поделилась, что никогда не практиковала случайные связи. Она объяснила, почему так происходит.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Собчак подчеркнула, что для неё физическая близость всегда была частью чего-то большего, то есть частью любых отношений, даже самых коротких. Она испытывает отвращение при мысли о том, чтобы вступить в связь с человеком, который не стал для неё личностью и не обрёл субъектность.

Телеведущая отметила, что её позиция не связана с моральными предрассудками или внешними принципами. Она продиктована исключительно её внутренним дискомфортом.

"Разные поклонники, отношения, расставания и встречи — да, но ни разу ни одной ночи с незнакомцем. Я люблю сначала ******* (вынести) мозг, а потом уже всё остальное. У каждого свои извращения", — с иронией добавила Собчак в конце своего сообщения.

Ксения Собчак дважды была замужем: за актёром Максимом Виторганом и театральным режиссёром Константином Богомоловым.

Ранее модель Маша Миногарова рассказала о своём романе с известным артистом.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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