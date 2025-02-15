Ксения Собчак высказалась о мимолётных связях: у каждого свои извращения

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале поделилась, что никогда не практиковала случайные связи. Она объяснила, почему так происходит.
Собчак подчеркнула, что для неё физическая близость всегда была частью чего-то большего, то есть частью любых отношений, даже самых коротких. Она испытывает отвращение при мысли о том, чтобы вступить в связь с человеком, который не стал для неё личностью и не обрёл субъектность.
Телеведущая отметила, что её позиция не связана с моральными предрассудками или внешними принципами. Она продиктована исключительно её внутренним дискомфортом.
"Разные поклонники, отношения, расставания и встречи — да, но ни разу ни одной ночи с незнакомцем. Я люблю сначала ******* (вынести) мозг, а потом уже всё остальное. У каждого свои извращения", — с иронией добавила Собчак в конце своего сообщения.
Ксения Собчак дважды была замужем: за актёром Максимом Виторганом и театральным режиссёром Константином Богомоловым.
Ранее модель Маша Миногарова рассказала о своём романе с известным артистом.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?