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Модель Маша Миногарова подтвердила роман с известным актёром

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модель Маша Миногарова, отмечая День святого Валентина, поделилась романтическим видео, в котором подтвердила слухи о своих отношениях с актёром Александром Горчилиным.

Маша Миногарова
Фото: youtube.com by канал Маша Миногарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маша Миногарова

В последнее время они часто появлялись вместе, что вызвало интерес и породило слухи о возможной связи. Однако ни Александр, ни Маша не спешили раскрывать свои чувства.

Во время январских каникул они отправились в путешествие: сначала в Таиланд, затем в Париж на Неделю моды, а после посетили горнолыжный курорт "Роза-Хутор".

14 февраля Миногарова наконец решила рассказать о своих отношениях с Горчилиным. Она опубликовала видео, на котором они танцуют на улице Таиланда, и подписала его: "Ну, с праздником!".

Ранее Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) показал своё лицо без татуировок.

Уточнения

Мария Альбе́ртовна Минога́рова (род. 15 марта 1989, Краснодар, РСФСР) — российская модель, блогер и телеведущая. 

Алекса́ндр Па́влович Горчи́лин (род. 3 марта 1992, Москва) — российский актёр и режиссёр. Актёр театра «Гоголь-центр» (до 2022). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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