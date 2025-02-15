Модель Маша Миногарова подтвердила роман с известным актёром

Модель Маша Миногарова, отмечая День святого Валентина, поделилась романтическим видео, в котором подтвердила слухи о своих отношениях с актёром Александром Горчилиным.
В последнее время они часто появлялись вместе, что вызвало интерес и породило слухи о возможной связи. Однако ни Александр, ни Маша не спешили раскрывать свои чувства.
Во время январских каникул они отправились в путешествие: сначала в Таиланд, затем в Париж на Неделю моды, а после посетили горнолыжный курорт "Роза-Хутор".
14 февраля Миногарова наконец решила рассказать о своих отношениях с Горчилиным. Она опубликовала видео, на котором они танцуют на улице Таиланда, и подписала его: "Ну, с праздником!".
Ранее Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) показал своё лицо без татуировок.
Мария Альбе́ртовна Минога́рова (род. 15 марта 1989, Краснодар, РСФСР) — российская модель, блогер и телеведущая.
Алекса́ндр Па́влович Горчи́лин (род. 3 марта 1992, Москва) — российский актёр и режиссёр. Актёр театра «Гоголь-центр» (до 2022).
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