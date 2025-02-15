Ксения Бородина прокомментировала свежее видео с Ириной Шейк: время меняет всех

Телеведущая Ксения Бородина выразила недовольство в адрес тех, кто критикует внешность супермодели Ирины Шейк в новом видео. Она напомнила, что время меняет всех, и это естественный процесс.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В опубликованном ролике 39-летняя Ирина Шейк показала, что носит с собой в сумочке. Однако некоторые комментаторы заметили, как изменилась и постарела мировая топ-модель. Такая реакция общества возмутила Ксению Бородину.

"Комментаторы раскритиковали её за морщины, и самый токсичный комментарий звучал так: "Время не щадит даже моделей". Но разве модели бессмертны? Время идёт, и оно меняет нас всех — это нормально. А вот тыкать в это людей — неправильно", — отметила телеведущая.

Поклонники поддержали мнение блогерши, подчеркнув, что Ирина Шейк прекрасно выглядит и относится к себе с самоиронией.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.



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