Бьянка Цензори удивила публику обращением к Канье Уэсту: что сказала жена рэпера

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

На афтепати премии "Грэмми", где австралийская модель Бьянка Цензори появилась обнажённой, она назвала себя "папиночкиной девочкой", обращаясь к своему мужу, рэперу Канье Уэсту.

Фото: youtube.com by канал Ольга Крайзман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст

Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен изучил видео, которое было опубликовано в сети, и смог прочитать неожиданное признание модели. На видео Бьянка Цензори выглядела счастливой, флиртуя со своим супругом.

Канье Уэст поддержал её и ответил лаконичным "да".

Читатели Daily Mail отметили, что Цензори явно наслаждается происходящим, несмотря на то, что многие переживают за неё из-за брака с Канье Уэстом и его постоянного контроля над её жизнью.

Канье Уэсту пришлось выйти на связь и сообщить, что слухи об их расставании не соответствуют действительности.

Ранее Джаред Лето сообщил о пожаре в отеле, в котором он остановился.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



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