Джаред Лето сообщил о пожаре в отеле, в котором он остановился: это душераздирающе

Джаред Лето, фронтмен группы 30 Seconds to Mars, в личном блоге сообщил о пожаре в отеле, в котором он остановился во время пребывания в Лондоне. Он выразил надежду, что никто не пострадал.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Джареда Лето в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джаред Лето

Джаред вышел на связь со своими поклонниками и показал кадры тушения огня на крыше здания.

"Я слышал, что все люди эвакуировались и находятся в безопасности. Это душераздирающе — видеть ещё больше разрушений, подобных этому, после того, что произошло в Лос-Анджелесе", — прокомментировал ситуацию Джаред.

Известно, что гостиница носит название Chiltern Firehouse, что в переводе означает "Пожарная часть Чилтерна". Это историческое здание было переоборудовано в роскошный отель.

Джаред Лето неоднократно во время своих концертов признавался в любви к русскоязычным поклонникам и выражал надежду, что скоро сможет приехать в Россию с выступлением.

Ранее Ольга Бузова получила роскошный подарок на День всех влюблённых.

Уточнения

Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Божер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.