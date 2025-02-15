Ольга Бузова похвасталась подарком на День всех влюблённых: еле подняла

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Певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками своим подарком, полученным в День святого Валентина. Она продемонстрировала роскошный букет из алых роз.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Бузова

В своём Telegram-канале артистка выразила надежду, что каждая девушка в этот день получила приятный сюрприз.

"Меня тоже радуют цветами. Сегодня у меня дома такая красота! Просто невероятно! А этот букет я вообще еле подняла. Аромат на всю квартиру", — сообщила Бузова.

Исполнительница подчеркнула, что этот праздник — ещё один повод признаться в тёплых чувствах к любимому человеку. Сама она поделилась с поклонниками, как ценит их.

Однако Ольга Бузова не стала раскрывать имя мужчины, от которого получила этот прекрасный подарок.

Ранее стало известно о возможном воссоединении Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, которое произошло на фоне слухов о разводе.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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