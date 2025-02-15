Ольга Бузова похвасталась подарком на День всех влюблённых: еле подняла

Певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками своим подарком, полученным в День святого Валентина. Она продемонстрировала роскошный букет из алых роз.
В своём Telegram-канале артистка выразила надежду, что каждая девушка в этот день получила приятный сюрприз.
"Меня тоже радуют цветами. Сегодня у меня дома такая красота! Просто невероятно! А этот букет я вообще еле подняла. Аромат на всю квартиру", — сообщила Бузова.
Исполнительница подчеркнула, что этот праздник — ещё один повод признаться в тёплых чувствах к любимому человеку. Сама она поделилась с поклонниками, как ценит их.
Однако Ольга Бузова не стала раскрывать имя мужчины, от которого получила этот прекрасный подарок.
Ранее стало известно о возможном воссоединении Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, которое произошло на фоне слухов о разводе.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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