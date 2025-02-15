Бондарчук и Андреева могли воссоединиться вдали от России на фоне слухов о разводе

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, о разводе которых ходят слухи уже несколько месяцев, провели совместный отпуск в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал "Крыспертиза", ссылаясь на источники, близкие к паре.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0 International Фёдор Бондарчук

Известно, что ни режиссёр, ни его жена не комментируют свою личную жизнь. Недавно Паулина Андреева лишь подогрела слухи о расставании с Фёдором, очистив блог и выложив снимки с новой стрижкой.

Также отмечается, что на всех светских мероприятиях в последнее время Бондарчук появляется один, без обручального кольца. Однако он категорически отказывается говорить о возможном расставании с возлюбленной.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году, а в 2021 у них родился общий сын Иван. Они не показывают наследника публике, но однажды режиссёр отметил, что у мальчика "умные глаза".

Ранее стало известно, что Нодар Ревия женился.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.



Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук); 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.





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