Звезда популярного российского телешоу Нодар Ревия женился

Участник популярного телешоу "Один в один!" Нодар Ревия поделился в своём личном блоге радостной новостью: он женился на своей возлюбленной Анастасии.
Артист представил своим подписчикам несколько фотографий с новоиспечённой супругой и не смог сдержать благодарности за то счастье, которое она ему подарила. Он также обратился к своим поклонникам с поздравлением с Днём всех влюблённых.
По слухам, Анастасия ведёт непубличный образ жизни. Для регистрации брака она выбрала белое облегающее платье с разрезом, а жених был в тёмном классическом костюме.
Нодар Ревия известен не только как участник "Один в один!", но и как талантливый певец и артист.
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