Звезда популярного российского телешоу Нодар Ревия женился

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Участник популярного телешоу "Один в один!" Нодар Ревия поделился в своём личном блоге радостной новостью: он женился на своей возлюбленной Анастасии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Нодар Ревии в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нодар Ревия

Артист представил своим подписчикам несколько фотографий с новоиспечённой супругой и не смог сдержать благодарности за то счастье, которое она ему подарила. Он также обратился к своим поклонникам с поздравлением с Днём всех влюблённых.

По слухам, Анастасия ведёт непубличный образ жизни. Для регистрации брака она выбрала белое облегающее платье с разрезом, а жених был в тёмном классическом костюме.

Нодар Ревия известен не только как участник "Один в один!", но и как талантливый певец и артист.

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Уточнения

«Оди́н в оди́н » — шоу перевоплощений, российская версия международного формата «Your Face Sounds Familiar» (испанский оригинал: «Tu cara me suena?») компании «Endemol».



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