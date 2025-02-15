Седокова рассказала о сбывшемся пророчестве: встречаю день любви с дырой в сердце

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Певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова осознала, что несколько лет назад написала пророческую грустную песню, которая описывает события, произошедшие в её отношениях с Янисом Тиммой. Она заверила, что будет писать только счастливые композиции.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

Накануне Дня всех влюблённых артистка опубликовала в блоге старое видео, на котором она исполняет песню "На воле", написанную в 2017 году.

"Я боюсь дышать, я же без одежды. Ты моя душа, ты моя надежда. Я стою одна посреди метели, как же ты так мог, что же ты наделал?" — поёт Анна.

Поклонники отметили, что стихи из этой песни действительно напоминают о ситуации, произошедшей в жизни Седоковой и её бывшего мужа. Сама Анна заверила, что будет писать исключительно позитивные треки.

Также исполнительница призналась, что не знает, как ей жить дальше после трагедии и смерти бывшего возлюбленного. Она встречает "день большой любви" с ощущением пустоты в сердце.

Ранее жена Natan рассказала, простила ли она мужа после его публичных измен.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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