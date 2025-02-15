Жена Natan рассказала, простила ли мужа после публичных измен

Жена рэпера Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) в личном блоге призналась, что не утратила веры в любовь после публичных измен мужа на шоу "Звёзды в джунглях". Также она поделилась размышлениями о прощении.
Швецова объяснила, что воспринимает случившееся как урок, который поможет ей стать лучше и стать сильнее. Она подчеркнула, что из боли и разочарований нужно извлекать ценный опыт.
Помимо этого она ответила на самый популярный вопрос у поклонников о том, смогла ли она простить артисту неверность.
"Прощение — это ещё один важный аспект любви. Я не ставила перед собой задачу прощать, потому что не умею долго держать зла. Простила я давно. Вопрос в том, как научиться жить так, чтобы больно больше не было", — отметила супруга Natan.
Рэпер Natan угодил в скандал во время выхода эпизодов шоу "Звёзды в джунглях", в котором он проявлял симпатию к блогерше Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и целовался с певицей Бьянкой (настоящее имя Татьяна Липницкая).
Ранее Алана Мамаева сообщила о проигрыше бывшего мужа в суде.
Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Азизович Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.
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