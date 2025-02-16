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Итальянский певец Аль Бано согласился выступить в Москве на Красной площади

0:45
Шоу-бизнес

Итальянский певец Аль Бано принял предложение выступить в Москве на Красной площади. Об этом сообщили в итальянском информационном агентстве ANSA.

Красная площадь
Фото: commons.wikimedia.org by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Красная площадь

Менеджер певца попросил его быть готовым к концу лета или к начале осени и связал это с серьёзными переменами, которые произойдут в России.

"Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира", — обратился менеджер к Аль Бано.

Певец порадовался поводу, который послужит этому концерту, и высказал уверенность в том, что перемены в мировом сообществе уже ближе, чем кажется. Также он подчеркнул, что его менеджер — это тот человек, которому можно полностью доверять.

Уточнения

Аль Ба́но (итал. Al Bano, настоящее имя Альба́но Антонио Карри́зи (итал. Albano Antonio Carrisi; род. 20 мая 1943, Челлино-Сан-Марко, Апулия) — итальянский эстрадный певец.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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