Итальянский певец Аль Бано принял предложение выступить в Москве на Красной площади. Об этом сообщили в итальянском информационном агентстве ANSA.
Менеджер певца попросил его быть готовым к концу лета или к начале осени и связал это с серьёзными переменами, которые произойдут в России.
"Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира", — обратился менеджер к Аль Бано.
Певец порадовался поводу, который послужит этому концерту, и высказал уверенность в том, что перемены в мировом сообществе уже ближе, чем кажется. Также он подчеркнул, что его менеджер — это тот человек, которому можно полностью доверять.
Аль Ба́но (итал. Al Bano, настоящее имя Альба́но Антонио Карри́зи (итал. Albano Antonio Carrisi; род. 20 мая 1943, Челлино-Сан-Марко, Апулия) — итальянский эстрадный певец.
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