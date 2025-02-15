Алана Мамаева сообщила о проигрыше бывшего мужа в суде: наверняка будет апелляция

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Блогерша Алана Мамаева поделилась в личном блоге новостью о том, что её бывший муж Павел Мамаев проиграл дело в суде о взыскании неосновательного обогащения за время совместной жизни. Адвокат модели Ирина Серёгина объяснила, какие средства пытался получить футболист.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алана Мамаева

В беседе с Woman.ru правозащитница рассказала, что спортсмен требовал через суд 10 миллионов рублей, чтобы вернуть деньги, которые он перечислял своей бывшей возлюбленной "на нужды семьи, детей, её личные и так далее".

Серёгина подтвердила, что Мамаева действительно получала эти средства, но вложила их в покупку однокомнатной квартиры, в которой сейчас живёт. При разделе имущества эта квартира была оставлена за блогершей, так как она вложила в неё больше собственных денег, продав недвижимость в Краснодаре.

"Тогда зашла речь о компенсации. Павел требовал 60 миллионов, но суд счёл, что честная сумма — 3 миллиона рублей, и Алана их перечислила бывшему мужу", — рассказала Ирина.

Адвокат отметила, что впереди у бывших супругов ещё не одно судебное разбирательство. Мамаева планирует через суд добиться справедливых алиментов, а также признать совместной собственностью апартаменты на Пироговской. Однако, по словам правозащитницы, сейчас они больше сопротивляются, чем инициируют.

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Уточнения

Па́вел Константи́нович Мама́ев (род. 17 сентября 1988[…], Шишкин Лес, Московская область) — российский футболист, полузащитник.



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