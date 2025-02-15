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Алана Мамаева сообщила о проигрыше бывшего мужа в суде: наверняка будет апелляция

1:33
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Алана Мамаева поделилась в личном блоге новостью о том, что её бывший муж Павел Мамаев проиграл дело в суде о взыскании неосновательного обогащения за время совместной жизни. Адвокат модели Ирина Серёгина объяснила, какие средства пытался получить футболист.

Алана Мамаева
Фото: instagram.com by личный аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алана Мамаева

В беседе с Woman.ru правозащитница рассказала, что спортсмен требовал через суд 10 миллионов рублей, чтобы вернуть деньги, которые он перечислял своей бывшей возлюбленной "на нужды семьи, детей, её личные и так далее".

Серёгина подтвердила, что Мамаева действительно получала эти средства, но вложила их в покупку однокомнатной квартиры, в которой сейчас живёт. При разделе имущества эта квартира была оставлена за блогершей, так как она вложила в неё больше собственных денег, продав недвижимость в Краснодаре.

"Тогда зашла речь о компенсации. Павел требовал 60 миллионов, но суд счёл, что честная сумма — 3 миллиона рублей, и Алана их перечислила бывшему мужу", — рассказала Ирина.

Адвокат отметила, что впереди у бывших супругов ещё не одно судебное разбирательство. Мамаева планирует через суд добиться справедливых алиментов, а также признать совместной собственностью апартаменты на Пироговской. Однако, по словам правозащитницы, сейчас они больше сопротивляются, чем инициируют.

Ранее Полина Гагарина покинула шоу "Голос".

Уточнения

Па́вел Константи́нович Мама́ев (род. 17 сентября 1988[…], Шишкин Лес, Московская область) — российский футболист, полузащитник.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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