6-летняя дочь Чернышёва от Заворотнюк ревниво отнеслась к американской коллеге отца

14 февраля в честь Дня всех влюблённых Пётр Чернышёв вышел на лёд с 6-летней дочерью Милой и исполнил вместе с ней номер, посвящённый памяти Анастасии Заворотнюк. Видео опубликовано в StarHit.
После выступления Чернышёв пообщался с журналистами, а девочка в это время прижималась к его плечу. Было видно, что Пётр мягкий и любящий отец, и он сам подтвердил это в интервью, сказав, что стремится быть таким папой, которого хочет его дочка. Также он нашёл в себе силы высказаться о Заворотнюк.
"Мы вместе. Мы всё равно вместе. Конечно, связь эту до сих пор чувствую. Это самая подходящая дата, чтобы немножечко вспомнить про то, что нас с Настей свело вместе, — фигурное катание. Это то, что нас сблизило и навеки соединило", — сказал Чернышёв.
Он поблагодарил присутствовавшую здесь же американскую фигуристку Наоми Ланг за то, что она помогла ему с подготовкой номера, однако Мила неодобрительно отнеслась к дружеским словам Чернышёва по отношению к пятикратной чемпионке США.
"Нет, Наоми — это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я", — заявила Мила.
Чернышёв успокоил дочь и подтвердил её слова.
"Конечно! Поэтому мы с тобой остались вместе, а Наоми была в стороне!" — сказал фигурист.
Пётр Андреевич Чернышёв (англ. Peter Tchernyshev; род. 6 февраля 1971, Ленинград) — российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США (1999—2003) и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов (2000, 2002) в танцах на льду.
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