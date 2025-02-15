Гагарина покинула студию музыкального шоу на Первом канале и оставила кресло пустым: я больше не могу

Певица Полина Гагарина вновь покинула студию вокально-музыкального шоу "Голос", где она занимает должность наставника. Причиной этого стал выбор участницы Эмилии Курье, который не устроил артистку.
После выступления 17-летней Эмилии Курье между Полиной Гагариной и её коллегой, оперной исполнительницей Хиблой Герзмавой, разразился конфликт. Обе наставницы хотели видеть талантливую участницу в своих командах, но она отдала предпочтение артисту Антону Беляеву.
"В вас столько всего замечательного, так приятно смотреть. Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит", — с сожалением отметила Хибла Герзмава.
Полина Гагарина, в свою очередь, решила покинуть своё кресло наставника после того, как Эмилия Курье сделала свой выбор. Известная российская певица призналась, что "устала".
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Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.
«Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов.
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