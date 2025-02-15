Карина Истомина и Фёдор Смолов рассказали, как изменилась семейная жизнь после переезда

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Футболист Фёдор Смолов и его супруга, блогерша Карина Истомина, стали героями совместного подкаста Smol Talk. В рамках беседы они поделились своими впечатлениями о том, как изменилась их семейная жизнь после переезда в Краснодар.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Карины Истоминой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фёдор Смолов и Карина Истомина

Фёдор, который сейчас выступает за футбольную команду "Краснодар", с радостью отметил, что теперь он может проводить больше времени с семьёй, чего ему так не хватало в Москве.

"Честно говоря, я даже испытывал некоторое чувство вины из-за того, что не мог проводить с дочерью столько времени, сколько мне хотелось бы. В Краснодаре я наконец-то смог восполнить этот пробел", — поделился он.

Карина Истомина поддержала своего супруга, отметив, что спокойно восприняла необходимость переезда. По её словам, эта перемена только укрепила их отношения.

Футболист также рассказал, что он прекрасно чувствует себя в роли отца и испытывает множество положительных эмоций, наблюдая за взрослением дочери. Блогерша, в свою очередь, подчеркнула, что прошедший год материнства был для неё сложным из-за постоянных изменений в ребёнке.

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Уточнения

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий «Краснодара». Заслуженный мастер спорта России (2018).



Кари́на И́горевна Смолова (в девичестве — Исто́мина, род. 20 апреля 1994, Москва, Россия) — российский музыкант, диджей, модель, блогер.



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