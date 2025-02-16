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Есть надежда на чудо: врачи уверены, что Тигран Кеосаян может вылечиться

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Шоу-бизнес

С тех пор как Тигран Кеосаян впал в кому, вся страна переживала за его здоровье, но последний комментарий Маргарита Симоньян дала только 19 января. Она с грустью отмечала, что никаких изменений в лучшую сторону не произошло. Впрочем, в худшую сторону тоже ничего не изменилось.

Солнце за тучами
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Couse-Baker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнце за тучами

"Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — и знакомые, и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее", — писала Симоньян.

Сейчас изменений всё ещё нет, но врачи уверены, что Кеосаян может пойти на поправку. Поводом для этой надежды стал тяжёлый случай, когда врачи вернули жизнь 52-летнему мужчине из Богдановича, который провёл в коме 47 дней после инсульта. Об этом пишет Topnews.

Уточнения

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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